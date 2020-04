Proto: “Non avrei dovuto lasciare l’Anderlecht. Tornerò in Belgio a fine carriera”

Silvio Proto, portiere belga della Lazio che ha giocato per lo più in Coppa Italia ed Europa League, ha parlato ai microfoni di RTBF: “Non avrei voluto lasciare l’Anderlecht. – ha detto – Il trasferimento alla Lazio mi ha permesso di crescere i miei figli in un altro Paese. Ma mi sono reso conto della bellezza del Belgio quando l’ho lasciato. Dopo la mia carriera, tornerò da qualche altra parte in Belgio.”

Foto: profilo Twitter ufficiale SS Lazio