Proteste dopo Real Madrid-PSG: un turno di squalifica per Leonardo

Leonardo, ormai ex direttore tecnico del PSG, è stato squalificato per una giornata, per aver violato gli articoli 11, 12 e 15 della disciplina sportiva dopo la gara tra Real Madrid e PSG di Champions League.

Il brasiliano, aveva protestato con veemenza per le decisioni arbitrali al termine della gara.

Per il dirigente brasiliano, una giornata di squalifica alla prossima gara europea.

Foto: Twitter PSG