Protesta tifosi Bayern: “Ritardi e annullamenti delle partite per la morte della regina?! Rispettate i tifosi”

L’Inghilterra si è fermata per piangere la scomparsa della storica sovrana Elisabetta II. Ma c’è chi non ha accettato la decisione di spostare ed annullare gli eventi. Questi sono i tifosi del Bayern Monaco, che durante la partita di Champions League contro il Barcellona hanno espresso il loro pensiero sulla questione attraverso uno striscione: “Ritardi e annullamenti all’ultimo minuto delle partite per la morte di una reale?!? Rispettate i tifosi!”. Di seguito la foto riportata da ESPN.

Bayern Munich fans have unveiled a banner protesting against the impact of Queen Elizabeth II’s death on football fixtures. (via @markogden_) pic.twitter.com/rwN0TdRYWA — ESPN FC (@ESPNFC) September 13, 2022

Foto: Estadio Deportivo