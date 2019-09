Prosinecki fa marcia indietro: “Resto sulla panchina della Bosnia”

Robert Prosinecki cambia idea. A soli tre giorni dalle sue dimissioni da commissario tecnico della Bosnia, in seguito al ko contro l’Armenia, l’allenatore torna sui suoi passi: “Ho cambiato idea, andarsene sarebbe stato più facile, ma alla fine ho deciso di rimanere dove sono”. Con una nota, la Federcalcio bosniaca ha chiarito che il tecnico non aveva presentato per iscritto le proprie dimissioni.

Foto: Twitter ufficiale FIFA