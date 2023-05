Prosegue il record di Coman, 11 stagioni da campione nazionale

Non si interrompe la striscia di campionati vinti del Bayern Monaco. All’ultimo respiro, grazie al gol di Musiala e al pareggio del Borussia Dortmund, i bavaresi conquistano l’undicesimo titolo consecutivo. Con questo trionfo prosegue anche il record di Kingsley Coman. Il francese ha sempre vinto il campionato di appartenenza da quando è iniziata la sua carriera da calciatore professionista. Dalla prima presenza al PSG nella stagione 2012/13, la vittoria del campionato è stata una costante nella carriera di Coman. Prime due stagioni in maglia PSG, l’esperienza alla Juventus con cui ha vinto lo Scudetto nella stagione 14/15 e infine l’approdo al Bayern Monaco con cui ha conquistato per ben otto volte consecutive la Bundesliga.

Foto: Twitter Bayern Monaco