Promessa mantenuta: il Napoli riscatta Simeone, ora è ufficiale

Tutto secondo logica, c’era un impegno morale del Napoli per il riscatto di Giovanni Simone. Ben oltre l’obbligo che sarebbe scattato in caso di 20 gol e di qualificazione Champions. Si è verificata solo la seconda condizione, ma il Napoli ha mantenuto l’impegno che aveva preso con il Cholito, riscattandolo dal Verona per i 12 milioni che erano stati concordato. Questo il comunicato del club azzurro: “

La SSC Napoli comunica di aver esercitato l’opzione di acquisto, a titolo definitivo, dall’Hellas Verona, delle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeone fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento di contratto da parte del Club fino al 30 giugno 2027″.



Foto: twitter Napoli