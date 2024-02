Promes condannato a 6 anni di carcere per traffico di cocaina. Oltre una tonnellata fatta arrivare in Olanda

Un tribunale olandese ha condannato Quincy Promes, calciatore dello Spartak Mosca ed ex giocatore di Ajax e Siviglia,a sei anni di carcere per il suo coinvolgimento nel traffico illegale di oltre 1.350 chili di cocaina in due spedizioni che viaggiavano dal Brasile al porto belga di Anversa nel gennaio 2020, per poi essere trasportata in Olanda. La procura olandese aveva chiesto nove anni di prigione per il 32enne attaccante che si trova attualmente in Russia, dove gioca nello Spartak dal 2021. Finché rimarrà a Mosca, Promes eviterà il carcere: la Russia, infatti, non ha un trattato di estradizione con i Paesi Bassi.

Foto: Instagram personale