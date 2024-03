Promes arrestato a Dubai dopo la condanna a 6 anni per traffico di cocaina

E’ stato arrestato ieri notte al controllo di frontiera di Dubai Quincy Promes, attaccante di proprietà dello Spartak Mosca, condannato due settimane fa a sei anni di reclusione nei Paesi Bassi per traffico di cocaina. La punta olandese, sulla quale pendeva un mandato di cattura internazionale, si trovava in ritiro con la sua squadra negli Emirati Arabi, ed era di rientro in Russia quand’è stato fermato e arrestato in aeroporto. Qualora riuscisse a tornare , il calciatore potrebbe evitare il carcere poiché i Paesei membri dell’Unione europea non hanno un accordo di estradizione con la Russia. Si attendono ulteriori dettagli sulla vicenda nelle prossime ore.

Foto: Twitter Quincy Promes