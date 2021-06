Prohaska: “Per l’Austria sarà un incontro difficile. Ma in una gara secca può succedere di tutto”

Herbert Prohaska, ex calciatore austriaco, di ruolo centrocampista, che ha militato anche nell’Inter e nella Roma, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida di questa sera tra Italia e Austria a Londra. “Sarà un incontro difficile, giochiamo contro l’Italia che già prima dell’Europeo era una della favorite e poi ha mostrato un’ottima condizione. Le prime due partite degli azzurri mi hanno impressionato. Ma in una gara secca può succedere di tutto. Il nuovo stile introdotto da Mancini: un gioco moderno, veloce, in cui la pressione sull’avversario viene portata da tutti i giocatori. E poi la qualità tecnica. Battere l’Italia è molto difficile, anche perché la difesa è sempre eccezionale”.

Foto: Twitter Federcalcio austriaca