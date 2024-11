Prodezza di Zappa (doppietta) all’89’: il Milan sbanda in difesa, non basta super Leao, 3-3 a Cagliari

Cagliari-Milan, sfida delle 18:00, termina con un rocambolesco 3-3.

Inizia fortissimo il Cagliari con il gol di Zortea al 2′, sugli sviluppi di un corner. Gara subito in salita per il Milan, che cerca una veloce reazione, prima con Pulisic poi con Leao, galvanizzato dalla gara di Champions. Al 15′ proprio il portoghese trova il gol del pareggio, con un azione di pregio tecnico assoluto: prima Reijnders pesca Leao con un cucchiaio filtrante, e successivamente il numero 10 ripropone un pallonetto che lascia impietrito l’esordiente Sherri. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere, prima Luperto di testa (Maignan para) poi il gran gol di Piccoli al 28′, annullato per una leggera posizione di fuorigioco dell’attaccante. Ma il Cagliari continua a proporre e Maignan salva i rossoneri sullo stacco di Zortea. Ma un minuto dopo Leao firma la sua doppietta personale: verticalizzazione di Fofana, il portoghese supera Sherri e piazza in porta. Rimonta completata. Ma neanche il tempo di festeggiare che il portiere rossonero deve superarsi nuovamente su Piccoli: Maignan con un’uscita bassa salva tutto. Nel recupero il Cagliari, resosi pericoloso nuovamente qualche attimo prima, trova il pareggio con Viola. Ma il trequartista commette un’ingenuità, perché devia in rete una conclusione destrorsa di Zappa, che sarebbe entrata in porta anche senza l’ausilio di Viola, in posizione di fuorigioco. Termina così l’emozionante primo tempo di Cagliari-Milan.

L’inizio del secondo tempo è a tinte rossonere: occasione al 47′ per Chukwueze, che gira a lato di piatto su un interessante assist di Camarda. Ma la gara vira, esattamente come nel finale del primo tempo, dalla parte del Cagliari, che dopo varie occasioni ed inesattezze tecniche del Milan trova il pareggio, al 53′: appoggio troppo sufficiente di Fofana all’indietro, Zappa ne approfitta e batte il numero uno francese. Tutto nuovamente in discussione. Il Cagliari non si ferma, e va vicinissimo al nuovo vantaggio su una sponda di testa di Piccoli su calcio d’angolo (63′), Camarda salva sulla linea. Al 66′ Fonseca prova a dare un colpo di reni, con successo: escono Chukwueze e Camarda, dentro Loftus-Cheek e Abraham. Quest’ultimo, un attimo dopo l’ingresso in campo riporta il Milan in vantaggio dopo un diagonale di Pulisic. 3 a 2 per i rossoneri. Al 73′ i primi cambi anche per il Cagliari: Wieteska e Gaetano entrano per Palomino e Viola. All’ 85’Triplo cambio anche per Fonseca, che si mette a 5 in difesa. Okafor, Musah e Tomori per Pulisic, Leao e Emerson. 5-3-2 per il Milan. Scelta probabilmente fatale, perché Zappa piazza la sua doppietta personale con una perla di rara bellezza, a un minuto dal 90′. Finisce così vivace gara dell’Unipol Domus, con un Cagliari di puro cuore e un Milan da rivedere difensivamente.

Foto: Instagram Zappa