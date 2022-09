Prodezza di Simeone a casa Milan: 2-1 Napoli e Atalanta agganciata in vetta

Nel primo tempo meglio i rossoneri che hanno fatto loro la partita, ma senza riuscire a incidere negli ultimi metri a causa dei grandi interventi del portiere azzurro Alex Meret. La prima occasione per sbloccare il match capita a Olivier Giroud al 13′: bellissima imbucata di Krunic per il France che finta e poi conclude, ma Meret ha un grandissimo riflesso e devia la palla sulla traversa. La seconda occasione rossonera arriva al 22′ con un’altra bella azione del Milan, ma Giroud non trova ala porta in acrobazia. Infine, al 28′ arriva un’altra occasione per i rossoneri sugli sviluppi del corner: Krunic si stacca dalla marcatura e di testa, da distanza ravvicinata, gira versa la porta trovando ancora una volta Meret. Nel finale di primo tempo esce anche il Napoli, ma senza impensierire Maignan. Il rullino della partita cambia completamente nella ripresa. Al 53′ guizzo di Kvaratskhelia che salta netto il nuovo entrato Dest: l’ex Barcellona calcia il piede del georgiano, con il pallone che va sul fondo. Richiamato dal Var, l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto va Matteo Politano che non sbaglia e porta gli azzurri in vantaggio. Ma la reazione degli uomini di Pioli è immediata. E al 69′ riacciuffa il pareggio grazie al solito Giroud su assist del solito treno Theo Hernandez. Ma, a poco meno di un quarto d’ora dalla fine, nel momento in cui il Milan sembra avere la meglio, il Napoli torna in vantaggio: Mario Rui disegna con il sinistro l’assist perfetto per Simeone che anticipa Tomori e manda all’angolino. Ma la partita non è finita e le emozioni continuano con i rossoneri che sfiorano il pareggio con Kalulu, ma questa volta è la traversa a fermare le speranze dei rossoneri. Il Milan non si arrende fino all’ultimo istante dell’incontro, ma la difesa del Napoli respinge ogni avanzata e si porta a casa i tre punti. Con questa vittoria gli uomini di Spalletti agganciano l’Atalanta in vetta alla classifica.