Prodezza di El Azzouzi, bis di Zirkzee: 2-0 Bologna sulla Roma all’intervallo

Il Bologna ha chiuso il primo tempo in vantaggio al termine di una frazione che ha regalato diverse emozioni tra due squadre in lotta per conquistare il piazzamento Champions. Il Bologna ha rischiato in avvio, El Shaarawy ha tirato alto da buona posizione dopo una percussione di Dybala. Ma poi ha colpito al 14’ con una prodezza di El Azzouzi, rovesciata imprendibile dopo un cross da sinistra di Calafiori. Al 20’ Roma vicina al pareggio con un tiro di Paredes fuori dopo un errore di Lucumì in uscita e successivo assist di Abraham. Ma anche il Bologna ha avuto qualche opportunità, all’interno di una prestazione di grande personalità. Al 42’ traversa di Saelemaekers su punizione. Al 45’ il raddoppio di Zirkzee dopo una giocata di Saelemaekers, smorzata di petto da El Azzouzi per la bellissima giocata del centravanti olandese. Quattro gli ammoniti: Paredes (diffidato, salterà la trasferta di Napoli), Zirkzee, Angelino, Pellegrini ed El Shaarawy.

Foto: Instagram Bologna