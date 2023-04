Aursnes risponde alla prodezza di Barella, parità all’intervallo tra Inter e Benfica (1-1)

Termina in parità la prima frazione tra Inter e Benfica: 1-1 a San Siro. I nerazzurri si portano subito in vantaggio al 14′ grazie alla rete di Nicolò Barella: il centrocampista nerazzurro porta palla sulla trequarti ed entra in area dopo uno scambio con Lautaro. Finta di tiro col destro e mancino sotto l’incrocio, imprendibile per Vlachodimos. I portoghesi sembrano aver accusato il gol subito e si susseguono giocate confuse e tanti errori per gli uomini di Schmidt. Al 30′, però, arriva il primo squillo anche del Benfica, ma Onana si allunga e neutralizza la punizione di Grimaldo. Al 32′ arriva anche il gol del raddoppio nerazzurro con Lautaro, ma l’arbitro Del Cerro Grande ferma tutto a causa di una spinta del Toro. Al 37′, all’improvviso, arriva il gol del pareggio del Benfica con Aursnes: cross dalla destra di Rafa Silva, il norvegese svetta in area e incorna a rete.

Foto: Twitter Inter