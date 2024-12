Prodezza da centrocampo di Ché Adams, il Torino torna a sorridere a Empoli (1-0)

Il Torino torna a sorridere: 1-0 al Castellani contro l’Empoli, decide la perla di Che Adams. La gara si sblocca, per un momento, al 16′: sul calcio d’angolo a rientrare al centro dell’area di Cacace, Milinkovic-Savic va a vuoto e Ismajli insacca da distanza ravvicinata. Bonacina, però, annulla per un fallo di Maleh sul portiere granata. Al 32′ arriva anche la risposta dei granata con il colpo di testa di Ricci, ma Vasquez respinge con un grande intervento. Il portiere dei toscani è ancora protagonista quattro minuti più tardi con un altro grande intervento su Sanabria. La prima occasione della ripresa è per i padroni di casa. Esposito crossa basso in area per Gyasi, che lotta con Coco e lascia lì il pallone per l’arrivo in corsa del neozelandese. Cacace calcia a botta sicura da distanza ravvicinata, ma non riesce a trovare la porta. Vanoli cerca la svolta dalla panchina e inserisce Che Adams. Ed è proprio lui a essere il match winner della gara del Castellani. Vlasic appoggia nel cerchio di centrocampo per l’ex Southampton, che controlla, vede Vasquez fuori dai pali e lo beffa con un tiro incredibile. Un’autentica perla dello scozzese. Pochi minuti più tardi è sempre Adams a rendersi pericoloso e a sfiorare la doppietta personale. Borna Sosa prende il fondo e scarica all’indietro per Njie, che fa il velo e libera al tiro lo scozzese, la cui conclusione finisce a pochi centimetri dal palo.

Foto: Twitter Torino