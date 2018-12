Procura di Firenze: indagati due medici per la morte di Astori

Nelle scorse ore la procura di Firenze ha emesso due avvisi di garanzia per quanto concerne l’inchiesta sulla morte di Davide Astori. Nel mirino sono finiti due medici che risultano indagati per omicidio colposo. Si tratterebbe di due professionisti che esercitano la propria propria professione in strutture pubbliche con l’incarico di certificare l’idoneità sportiva (una sede a Firenze e l’altra a Cagliari). Nei prossimi giorni si attendono nuovi sviluppi in merito alla tragica scomparsa del capitano della Fiorentina.

Foto: Twitter Fiorentina