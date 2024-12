Procura FIGC, aperta indagine sull’evasione fiscale degli arbitri. Sanzionati Orsato e Rocchi

L’ANSA riporta la notizia dell’avvio di un’indagine negli ultimi giorni da parte della procura della FIGC, riguardante l’evasione fiscale degli arbitri. Diversi direttori di gara italiani, tra cui anche Daniele Orsato e Gianluca Rocchi (entrambi ritirati), infatti sono stati sanzionati dall’Agenzia delle Entrate per mancati versamenti fiscali sui compensi Uefa tra il 2018 e il 2022. La denuncia giunge dal procuratore generale dello sport Ugo Tacer, che contestava appunto le violazioni del Codice di giustizia sportiva e del regolamento dell’Associazione italiani arbitri. Dopo aver analizzato l’esposto, Taucer ha invitato la procura FIGC ad aprire il procedimento, come da sua prerogativa in base allo Statuto del Coni.

Foto: Sito AIA