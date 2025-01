Procura di Bruxelles su Nainggolan: “Interrogatori in corso, non verranno fatti ulteriori commenti”

Radja Nainggolan è in stato di fermo in Belgio da questa mattina: il centrocampista è accusato di contrabbando di droga dal Sud America al porto di Anversa. La notizia è stata confermata dalla stessa Procura di Bruxelles. Il PM ha parlato così alla stampa: “L’inchiesta è legata alla presunta importazione di droga in Europa e alla commercializzazione sul territorio belga. Questo lunedì, 27 gennaio, la polizia giudiziaria federale ha effettuato 30 perquisizioni domiciliari fra la provincia di Anversa e a Bruxelles. Gli interrogatori sono ancora in corso e in conformità con il principio della presunzione di innocenza, non verranno fatti ulteriori commenti sulla vicenda per il momento”.

Foto: sito uff cagliari