Problemi per la Fiorentina: Castrovilli esce in barella

Problemi per la Fiorentina: Gaetano Castrovilli è uscito in barella al 76′ del match contro il Venezia a causa di un innaturale movimento del ginocchio a piede appena poggiato per terra. Seguiranno aggiornamenti, ma le sensazioni non sono positive.

Foto: Twitter Fiorentina