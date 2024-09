Problemi per De Winter. Lascia il ritiro del Belgio

Koni De Winter, difensore del Genoa, che era stato convocato dal commissario tecnico Domenico Tedesco per gli impegni di questa settimana in Nations League, ha lasciato il ritiro del Belgio per un problema fisico. A darne l’annuncio è la stessa federazione belga con un post pubblicato sulla sua pagina X. Al suo posto è stato aggregato Sebastiaan Bornauw, difensore in forza al Wolfsburg.

Da valutare le condizioni del giovane calciatore in vista della ripresa del campionato, quando il Genoa sfiderà la Roma.

Foto: Instagram Genoa