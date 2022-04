Problemi per De Sciglio: affaticamento alla coscia destra

Problemi fisici per Mattia De Sciglio, che resta in dubbio per la sfida col Venezia. Questo il il comunicato del club bianconero: “A causa di un problema riferito al termine della partita con il Sassuolo, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical a esami diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un affaticamento a carico della coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Marley Aké ha svolto l’intero allenamento con il gruppo”.

FOTO: Twitter De Sciglio