Problemi muscolari per Zirkzee. L’attaccante esce in lacrime dal Maradona

Problemi per il Bologna che si sta imponendo a Napoli. A poco più da 15 minuti dalla fine, la compagine emiliana perde Joshua Zirkzee, la stella offensiva degli emiliani. L’olandese è uscito in lacrime, per un problema muscolare, sembrerebbe al flessore della coscia. Giocatore sconvolato e in lacrime anche in panchina. Per lui probabilmente stagione finita anzitempo, ma si attendono ovviamente gli esami.

Foto: twitter Bologna