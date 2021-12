Infortunio per Dybala: esce dopo 12’, entra Kaio Jorge

Grana per Massimiliano Allegri e la Juventus che perdono dopo 12 minuti Paulo Dybala. L’argentino è stato costretto ad uscire per un problema al ginocchio destro, sostituito da Kaio Jorge.

Ennesimo infortunio per la “Joya” che non riesce a trovare continuità.

Un grosso guaio per la Juve che proprio in attacco aveva i suoi problemi più importanti, visto anche l’astinenza di Morata e Chiesa out, che tornerà nel 2022.

Foto: Twitter Juve