Tegole in casa l’Inter, nel secondo tempo di oggi è arrivato l’infortunio muscolare di Joaquin Correa, sostituito da Sanchez. I problemi alla coscia sinistra dell’argentino verranno valutati nei prossimi giorni. Brutte notizie anche per Lautaro Martinez, nel post partita Simone Inzaghi ha detto che anche il “Toro” non sta benissimo. Resta incerto il suo impiego per martedì.