Problemi all’adduttore per Kroos. Il centrocampista torna a Madrid

Toni Kroos lascia il ritiro della Nazionale tedesca e torna a Madrid. La decisione è arrivata in seguito ad alcuni problemi all’adduttore accusati dal centrocampista del Real, che sta in queste ore raggiungendo la capitale spagnola dove si sottoporrà domani ad alcuni test, anche se non sembrano esserci preoccupazioni particolari in merito all’esito dell’infortunio. Tuttavia Low e lo staff medico hanno deciso di non rischiare e rispedirlo a casa: “Abbiamo fatto alcuni esami. Ci sarebbe piaciuto averlo per le prossime partite, ma voglio che sia al meglio e che sia nelle migliori condizioni per l’ Europeo di questa estate”.

Foto: tzde