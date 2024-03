Problemi alla caviglia per Retegui: l’italo-argentino è costretto a chiedere il cambio

Brutte notizie per Alberto Gilardino, ma anche per la Nazionale italiana. Mateo Retegui, infatti, nel corso del match tra il Genoa ed il Frosinone, l’attaccante italo-argentino ha accusato un dolore alla caviglia, in seguito ad un incrocio fortuito con Okoli. Al suo posto il tecnico rossoblù ha inserito Haps.

Foto: Instagram Retegui