Problemi alla caviglia: nuovo ko per Berardi

Ancora uno stop per Domenico Berardi. Poco prima del 15’ del secondo tempo su un rinvio sbagliato di Montipò, l’esterno offensivo si è accasciato, toccandosi dolorante la caviglia dopo aver tentato il controllo per andare verso la porta del Verona. Un’altra brutta notizia per il Sassuolo, al suo posto è entrato Castillejo. Dalle prime sensazione dello staff medico, e anche dall’espressione facciale del capitano neroverde, sembra che l’infortunio sia piuttosto grave e possa riguardare il tendine d’Achille della gamba destra. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Foto: Twitter Sassuolo