Problemi al polpaccio per Pedro: è in dubbio per il Torino

La Lazio, impegnata domani sera in casa contro il Torino, potrebbe dover rinunciare a Padro. Il talentuoso attaccante spagnolo, come apprendiamo da lalaziosiamonoi.it, verso ora di pranzo si è recato alla Clinica Paideia per un controllo al polpaccio destro, che continua a dargli noie. Il classe ’87, si legge, è in fortissimo dubbio per la sfida contro il Torino, mentre è più ragionevole immaginare un suo recupero per il match con il Milan.

Foto: Twitter Pedro