Problemi al ginocchio per Ibra, costretto a uscire al 66′

Al minuto 66 Ibrahimovic è uscito dal campo, sostituito da Rebic, dopo che si era accasciato a terra toccandosi il ginocchio destro. Lo svedese aveva fato notare di avere dei fastidi già qualche minuto prima, ma poi non ce l’ha fatta. In questa stagione ha avuto già diversi infortuni e con tre giornate al termine sarà importante il supporto di Ibra per la corsa alla Champions League.

Foto: Twitter Milan