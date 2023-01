Problema muscolare al flessore per Nicolò Zaniolo nel corso di Roma-Bologna. L’attaccante azzurro è stato costretto a uscire al 60′, per noie muscolari. Al suo posto è entrato Tammy Abraham.

Non inizia bene, sotto questo punto di vista, il 2023 per la Roma. Da valutare le condizioni del giocatore in vista dei tantssimi impegni ravvicinati che attendono la Roma.

Foto: Instagram Roma