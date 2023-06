Problemi al flessore per Berardi. A rischio le gare della Nazionale

Primo giorno di raduno per la Nazionale di Roberto Mancini in vista delle gare delle finali di Nations League che andranno in scena in Olanda la prossima settimana. In gruppo non c’era Zaniolo, che arriverà nelle prossime ore, e non si allenato col gruppo Domenico Berardi: l’attaccante del Sassuolo è alle prese con un problema al flessore della gamba destra e molto probabilmente tornerà a casa e salterà i prossimi impegni con la Nazionale.

Foto Twitter Azzurri