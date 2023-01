Problemi al bicipite femorale per Bennacer. Il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni

“Ismael Bennacer ha accusato un problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Verranno ripetuti gli esami nei prossimi giorni per capire meglio l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero”.

Questa la nota del Milan in merito alle condizioni del centrocampista. Un problema che si somma a quelli del campo, con i rossoneri reduci da un periodaccio in campionato e in vista del derby di domenica prossima.