Problemi agli adduttori per Bernardeschi. A rischio per la Lazio

La Juventus potrebbe perdere Federico Bernardeschi per la sfida contro la Lazio. Il nazionale azzurro infatti, entrato nel secondo tempo a Belfast, ha accusato un risentimento agli adduttori. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Al momento è quindi in dubbio per la sfida dell’Olimpico, in programma sabato prossimo alle 18.

Foto: Twitter personale