Problema muscolare per Nkunku: il report del Lipsia

Non c’è pace per Christopher Nkunku. L’attaccante del Lipsia ha infatti accusato un problema muscolare in allenamento alla vigilia della sfida di Champions contro il Manchester City. Ad annunciarlo sui social è lo stesso club tedesco. L’attaccante francese ha svolto solo parzialmente l’allenamento, prima di interromperlo. Lo staff medico terrà monitorerà le sue condizioni nelle prossime 24 ore.

Foto: Twitter Lipsia