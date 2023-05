Problema muscolare per El Shaarawy, da valutare le sue condizioni

Da valutare le condizioni di uno degli uomini più in forma per i giallorossi. El Shaarawy ha portato in vantaggio la Roma in trasferta a Firenze ma ha dovuto abbandonare il campo durante l’intervallo, al suo posto Zeki Celik. Sembrerebbe essersi palesato un fastidio muscolare per l’attaccante di José Mourinho che si trovava in un periodo positivo. Aumentano i pensieri del tecnico portoghese in vista della finale di Europa League contro il Siviglia che dista soltanto quattro giorni. Con la sempre più probabile assenza di Paulo Dybala e un El Shaarawy non al meglio, scarseggiano le opzioni offensive dei giallorossi.

Foto: Instagram Roma