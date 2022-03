Problema muscolare per Bajrami: Empoli in ansia

Come se non bastasse l’assenza di una vittoria ormai da dodici partite, l’Empoli deve fare i conti anche con i problemi fisici di uno dei suoi migliori giocatori. Si tratta di Bajrami, che ha dovuto lasciare il campo intorno al 70′ per un fastidio muscolare: l’albanese, infatti, si è diretto verso la panchina con una smorfia e il pantaloncino alzato a destra. Si presume a questo punto che l’infortunio riguardi la coscia destra.

Foto: Twitter Empoli