ter Stegen decide di operarsi. In dubbio per gli ottavi di Champions

Come riportato da SPORT, Marc-André ter Stegen ha deciso di operarsi per porre fine ai suoi problemi alla schiena. L’estremo difensore del Barcellona, ha alla fine optato per la soluzione dell’intervento chirurgico, al quale dovrebbe sottoporsi nei prossimi giorni.

Ter Stegen starà fuori tra i due e i tre mesi ed è in forte dubbio per gli ottavi di finale di Champions League. L’obiettivo del club è proprio che Ter Stegen possa essere a disposizione per la prima gara ad eliminazione diretta della massima competizione europea in programma a febbraio.

Ter Stegen salterà la Supercoppa di Spagna, diverse partite di campionato e gli spareggi di Copa del Rey. Tuttavia, come si apprende dal quotidiano spagnolo, in questi match i pali della porta blaugrana sarebbero stati in ogni caso difesi da Iñaki Peña.

Foto: Instagram ter Stegen