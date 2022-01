Problema alla schiena per Rui Patricio. Ma stringerà i denti con il Milan

Rui Patricio si è allenato negli ultimi giorni con problemi alla schiena e ieri ha svolto un lavoro personalizzato in palestra. Condizioni non ottimali per il portoghese ma nonostante questo, l’estremo difensore stringerà i denti per i big match contro Milan e Juventus, complice anche la positività riscontrata nei giorni scorsi di Fuzato.

Mourinho chiede un sacrificio a Rui Patricio, perchè nel caso di forfait avrebbe a disposizione solo i giovani Boer e Mastrantonio per la porta.

Foto: Twitter personale