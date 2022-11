Problema al flessore per Pellegrini: il capitano giallorosso lascia il derby al 53′. Al suo posto Volpato

Finisce al minuto 53 il derby del capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista ha lasciato il campo per un infortunio muscolare ai flessori, un problema che in realtà si portava dietro da settimane. Al posto in campo il giovanissimo Cristian Volpato, già decisivo lunedì scorso contro il Verona.

Foto: twitter Roma