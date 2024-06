Probierz: “Grazie a tutti i tifosi polacchi. In alcuni momenti non abbiamo tenuto abbastanza palla”

Il commissario tecnico della Polonia Probierz ha parlato a margine della partita con l’Olanda, terminata con una sconfitta. Queste le parole del ct riportate da Uefa.com:

“Prima di tutto, vorrei dire grazie a tutti i tifosi polacchi, a quelli che erano qui e a quelli che hanno visto la partita in TV. Ho detto ai giocatori che in alcuni momenti non abbiamo tenuto la palla abbastanza a lungo e non abbiamo spinto abbastanza in avanti. È un peccato, perché di solito possiamo farlo”. Poi prosegue: “Non ci arrendiamo. Dobbiamo fare di tutto per vincere le due partite che ci restano. Penso che possiamo essere sempre più forti durante questo torneo. Abbiamo giocato in maniera decisa, siamo stati vicini all’avversario, siamo stati ben organizzati”.