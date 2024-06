Probierz (ct Polonia): “Milik salterà Euro2024”

È arrivato il verdetto su Arek Milik in vista di Euro2024: il calciatore della Juventus si è infortunato e non parteciperà al torneo, dopo un intervento per recuperare palla, ha accusato un problema al ginocchio ed è stato costretto ad uscire dal campo. Ed è il ct della Polonia a dare aggiornamenti sulle sue condizioni: Michat Probierz ha infatti confermato l’assenza dell’attaccante per la competizione che prenderà il via settimana prossima: “Arkadiusz Milik non andrà agli Europei e ho altri tre giocatori a rischio partenza. Dobbiamo prendere accordi con lo staff medico”.

Foto: Instagram Milik