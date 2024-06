Probierz (ct Polonia): “Abbiamo lottato fino alla fine. Skorupski? Meritava questa occasione”

“Vorrei ringraziare i tifosi per essere venuti oggi nonostante la nostra eliminazione. Abbiamo lottato fino alla fine e abbiamo avuto momenti davvero belli. È così che voglio giocare a calcio”. Esordisce così il ct della Polonia Michal Probierz ai microfoni della UEFA dopo il pareggio per 1-1 contro la Francia nell’ultima gara del girone all’Europeo: “Voglio ringraziare i giocatori per il loro impegno, è un peccato non essere riusciti a qualificarci, un peccato dover andare via”.

Sul futuro della squadra: “Questo è stato un torneo difficile, volevamo restare più a lungo qui in Germania ed eravamo pronti a farlo. Oggi abbiamo fatto una bella partita, offerto un bello spettacolo nonostante il caldo, si riusciva a malapena a respirare in campo”.

Il ct infine si sofferma su due singoli come Lewandowski e Skorupski: “Non importa come segni i rigori Robert, non si può dire a un giocatore che ha segnato 660 gol in carriere come segnare o tirare i rigori-. La scelta di Skorupski è stata coerente perché in questi otto anni ha sempre aiutato la squadra e si è sempre impegnato. Meritava questa occasione e il modo in cui ha giocato oggi lo conferma”.

Foto: Probierz Twitter Polonia