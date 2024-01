Pro Vercelli, in arrivo Mastrantonio in prestito dalla Roma

Nuovo prestito per Davide Mastrantonio. Secondo quanto riportato da Sportitalia, dopo aver trovato poco spazio nel Monterosi, Mastrantonio sarà un nuovo calciatore della Pro Vercelli. L’estremo difensore classe 2004, reduce da un Europeo da protagonista con l’Italia Under 19, si cimenterà in un’altra avventura in Lega Pro, sempre in prestito dalla Roma.

Foto: Logo Pro Vercelli