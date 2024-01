Primo titolo stagionale per il PSG: battuto il Tolosa 2-0 nella Supercoppa francese

Il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa di Francia battendo il Tolosa 2-0 in finale. Partita in discesa dopo soli 3 minuti con la rete del sudcoreano Lee Kang-In. Prima dell’intervallo colpiosce anche il solito Kylian Mbappé per il 2-0 che dura fino alla fine. Si tratta del primo trofeo alzato da Luis Enrique nella sua esperienza parigina, primo titolo per i transalpini in questa stagione.

Foto: Instagram PSG