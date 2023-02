Primo tempo privo di emozioni: Milan-Torino bloccata sullo 0-0

È appena terminata la prima frazione di gioco a San Siro tra Milan e Torino. Un primo tempo privo di grandi emozioni, una partita prevalentemente giocata a centrocampo con entrambe le squadre che non sono riuscite a rendersi pericolose. Infatti, non c’è stato nessun tiro in porta da parte delle due formazioni, con gli uomini di Juric che hanno però approcciato meglio la sfida e che in campo sembrano messi decisamente meglio. Termina così 0-0 il primo tempo di San Siro

Foto: Instagram Milan