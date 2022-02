Esordio indimenticabile per Dusan Vlahovic in Champions League. Con la Juve impregnata a Villarreal, il serbo ha avuto un impatto da campione assoluto con i bianconeri.

Primo pallone europeo toccato, dopo 30 secondi, stop e sinistro che deposita la palla in rete. Un esordio strepitoso per il 7 della Juve che impatta in maniera devastante in questo ottavo di finale.

Foto: Twitter Juve