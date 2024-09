Primo allenamento con la Fiorentina per Gudmundsson. Le foto del club

La Fiorentina è tornata ad allenarsi dopo il pareggio per 2-2 contro il Monza. La notizia più importante riguarda Albert Gudmundsson che ha svolto per la prima volta una cospicua parte di allenamento con i compagni. Sale quindi l’ottimismo per la disponibilità del giocatore in vista della ripresa del campionato con la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta in programma domenica 15 settembre alle ore 15:00.

Foto: Instagram Fiorentina