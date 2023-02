Primo acuto di Solbakken: la Roma conduce 1-0 sul Verona a fine primo tempo

La Roma è in vantaggio sull’Hellas Verona al termine del primo tempo. A segnare, nel primo minuto di recupero, il nuovo arrivato, Solbakken, alla prima da titolare all’Olimpico subito in gol. Roma arrembante, molto determinata, ma incapace di rompere il muro del Verona per tutto il primo tempo, fino al recupero.

Al 15′, Mourinho ha perso anche Abraham, uscito per un brutto taglio al volto e con tanto sangue fuoriuscito. Al suo posto è entrato Belotti.

Gara molto maschia, con 4 ammoniti, tra cui Mourinho per proteste.

La Roma rompe il muro del Verona al 46′, giocata di tacco di Spinazzola per Solbakken che ha realizzato la prima rete in giallorosso.

Roma avanti all’intervallo.

Foto: twitter Roma