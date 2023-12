Primi tempi: vantaggio Lazio con Guendouzi. Il Sassuolo avanti con Pinamonti

Conclusi i primi tempi delle due gare di Serie A cominciate alle 18.30.

La Lazio è in vantaggio a Empoli 1-0. Al momento decide la rete di Guendouzi, primo gol in Serie A per il francese. Primo tempo che però premia solo come risultati i biancocelesti, visto che in 5 minuti. Sarri ha perso Immobile e Luis Alberto.

Empoli che ha avuto una chance per pareggiare, grande parata di Provedel a mantenere il pareggio.

A Reggio Emilia, Sassuolo avanti 1-0 sul Genoa con un gol di Pinamonti al 28′. Poco Genoa, che ha provato a far male con il solito Gudmundsson, ma poi miracoloso Martinez ad evitare il 2-0 su Matheus Henrique.

Foto: Instagram Lazio