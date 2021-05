Primi tempi: tris Juve con Chiesa, Morata e Rabiot. Kessie su rigore lancia il Milan. Napoli fermo sullo 0-0

Si sono conclusi i primi 45′ delle gare decisive per la corsa Champions della 38a e ultima giornata di Serie A.

Juventus subito in vantaggio con Chiesa al 6′, alla mezz’ora il raddoppio con Morata. Nel finale di tempo Rabiot cala il tris per i bianconeri. Avanti anche il Milan grazie al rigore trasformato da Kessie al 43′. Si va al riposo a reti bianche tra Napoli e Verona al Maradona, grande chance per Insigne col sinistro che termina di poco a lato della porta difesa da Pandur. In questo momento sarebbero Milan e Juventus a conquistare la qualificazione per l’Europa che conta.

Sassuolo in vantaggio sulla Lazio con il gran mancino dalla distanza di Kyriakopoulos al 10′ e neroverdi virtualmente qualificati alla prossima Conference League. Questo perché la Roma è sotto di due reti con lo Spezia, decidono il centro di Verde al sesto minuto e quello di Pobega al 38′.