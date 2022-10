Primi tempi: Spezia-Fiorentina, Nzola risponde a Milenkovic. Pareggio a reti bianche tra Cremonese e Udinese

Sono appena terminati i primi tempi delle gare delle 15 di Serie A. Al Picco si va negli spogliatoi con il punteggio sull’1-1. Partita nervosa, spezzettata dai continui falli, ma le emozioni non sono mancate ambo le parti. Grande avvio dei padroni di casa che sfiorano il vantaggio a più riprese con Giasy, ma è bravo Terracciano a chiudere la porta. Al 14′ però, passeranno i viola in vantaggio grazie a Milenkovic su calcio d’angolo. I viola avrebbero potuto trovare la rete del raddoppio con Jovic, ma il serbo centra il palo dopo lo scarico di Ikoné. Lo Spezia insiste e al 34′ arriva il pareggio con Nzola. Partita più bloccata, invece, allo Zini tra Cremonese e Udinese: 0-0 all’intervallo. Primo brivido porta la firma di Pereyra, ma Carnesecchi risponde presente al tiro da due passi. I friulani fanno la gara, mentre al 24′ Alvini è costretto a rinunciare a Dessers: il belga va ko in uno scontro con Udogie, al suo posto dentro Bonaiuto, la Cremonese passa al 3-4-2-1. E i grigiorossi crescono col passare dei minuti, soprattutto nelle soluzioni per Okereke: al 38′ è un suo colpo di testa la miglior chance da rete costruita dai padroni di casa, nonché l’ultima vera del primo tempo, ma Silvestri è attento sul suo palo. Scintille nel finale fra lo stesso portiere udinese e Pickel, tra le proteste dei padroni di casa per un possibile rigore.

Foto: Instagram Spezia